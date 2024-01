Capaccio Paestum, due pusher in manette alla Laura

Doppio arresto nel Comune di Capaccio Paestum.

Ad essere finiti in manette due uomini di nazionalità marocchina.

Uno dei due, un noto pusher pregiudicato, era già ricercato per un ordine di carcerazione dovuto a vari reati, su tutti quello relativo alla droga.

L’arresto

Il pusher è stato scovato in una costruzione in fase di realizzazione presso la località Laura.

Non è stato comunque un’operazione semplice per i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo guidati dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, in quanto al momento dell’arresto un altro immigrato ha tentato di colpire e aggredire con bottiglie di vetro gli uomini dell’arma, per far in modo che il suo amico potesse darsi alla fuga.

Una volta bloccato sono scattate le manette per entrambi.

Per il noto spacciatore condotto nel carcere di Fuorni ci sarà da scontare, visti i numerosi reati, un anno di detenzione.

Mentre il suo connazionale, anche lui condotto nella casa circondariale salernitana, dovrà rispondere all’accusa di resistenza al pubblico ufficiale e favoreggiamento.