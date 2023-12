Eboli: ancora furti, residenti in allarme

Ancora furti nelle abitazioni ad Eboli e paura tra i residenti. A Serracapilli, ieri sera, attimi di panico. Sorpreso “un palo” nei pressi dell’abitazione di un politico. Sparati colpi a salve nelle zone limitrofe.

Residenti in allarme

Allertate le forze dell’ordine, i residenti hanno deciso di istituire il pattugliamento della zona in maniera autonoma in attesa dell’intervento da parte delle autorità preposte.

Furti ad Eboli: paura anche in centro

In pieno centro cittadino, intanto, una banda organizzata ha messo a segno l’ennesimo colpo. Portati via oggetti di valore e svuotata una cassaforte, furto per un valore stimabile intorno ai quarantamila euro.

La paura e la rabbia dei residenti aumentano. Non sono escluse azioni di gruppo per arginare il fenomeno delinquenziale.