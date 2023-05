Domani la consegna delle Bandiere Blu 2023: ecco promossi e bocciati

È tutto pronto per l’assegnazione delle Bandiere Blu. Domani (12 maggio 2023), presso la sede del CNR a Roma, verranno consegnati i vessilli da parte della Fee. Per la provincia di Salerno è cominciato il conto alla rovescia. Lo scorso anno furono 18 le località Bandiera Blu in Campania, di queste 14 nel salernitano.

Le località premiate nel 2022

L’oscar del mare andò ad Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense nel Napoletano; Ad ottenere il vessillo in provincia di Salerno, invece, Positano (con Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo e Spiaggia Fornillo) nell’area nord e ben 13 nel Cilento. Bandiera Blu a Capaccio Paestum (Varolato, laura, Casina d’Amato, Licinella, Torre di Paestum, Foce Acqua dei Ranci), Agropoli (Lungomare San Marco, Porto, Trentova), Castellabate (Lago, Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro), Montecorice (San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello), Pollica (Acciaroli e Pioppi), Casal Velino (Lungomare, Isola, Dominella, Torre), Ascea (Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea), Pisciotta (Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca), Centola (Marinella, Le Saline, Le Dune, Porto), Vibonati (Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto), Camerota (Cala Finocchiara, San Domenico), Ispani (Ortoconte e Capitello).

Le previsioni per il 2023

Queste località saranno tutte riconfermate ma potrebbe esserci una new entry, San Mauro Cilento, lo scorso anno esclusa ma soltanto per un ritardo nella presentazione della domanda. Non ci sarà Sapri che sta risolvendo alcune criticità, pertanto ripresenterà la domanda per l’assegnazione del vessillo soltanto il prossimo anno.

Le Bandiere Blu per gli approdi

Oltre alle Bandiere Blu per le spiagge il salernitano potrà vantare riconoscimenti anche per gli approdi turistici. Nel 2022 a fare en plein sono state Agropoli, Palinuro, Casal Velino e Acciaroli. A queste si aggiungono il porto di Marina d’Arechi, a Salerno e Marina di Camerota.

I requisiti per ottenere il riconoscimento

Tra gli altri indicatori necessari per ottenere le Bandiere Blu ci sono una corretta gestione del territorio che comprende raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti, cura dell’arredo urbano e delle spiagge, accesso al mare per tutti, senza barriere architettoniche e limitazioni.

L’obiettivo della Foundation for environmental education è quello di spingere verso un turismo sempre più sostenibile, in cui la qualità dei servizi si accompagni al rispetto dell’ambiente, ma verificando che, su questo punto, l’attenzione degli amministratori sia alta e continua. La Provincia di Salerno ha ottenuto il suo primo riconoscimento con Pollica, nel 1987. Da allora è stato susseguirsi di successi.