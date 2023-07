Domani al via “Mercato al Centro” ad Altavilla Silentina

Se ne era parlato tanto negli ultimi mesi e domani partirà il progetto “Mercato al Centro” ad Altavilla Silentina. Il progetto, presentato anche in consiglio comunale nei mesi scorsi, mirato a garantire un maggiore sviluppo al territorio e alle sue attività che possono trovare nel mercato settimanale una vera e propria vetrina, prevede la dislocazione del mercato, appunto, nel cuore del paese ossia in piazza Umberto I, luogo in cui si svolgeva fino a un po’ di anni fa.

“Finalmente ci siamo: Domenica il mercato si farà nel centro del paese. É una grande opportunità di sviluppo che dobbiamo saper cogliere in tutte le sue sfumature. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini affinché possiamo valorizzare al meglio questa risorsa. La collaborazione fattiva tra istituzioni, ufficio tecnico e polizia municipale ha consentito di realizzare questo progetto che darà nuovo slancio all’economia del centro di Altavilla.

Siamo certi che i cittadini apprezzeranno lo sforzo organizzativo che come amministrazione comunale abbiamo dovuto sostenere e che ci scuseranno se all’inizio dovesse esserci qualche piccolo disagio” ha fatto sapere il sindaco, Francesco Cembalo.

Il progetto è stato fortemente voluto e sostenuto anche dal consigliere delegato allo sviluppo del territorio, Sergio Di Masi.