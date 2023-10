Divieto di raccolta castagne a Montano Antilia: ecco perché

Da ieri, 6 ottobre, al 5 novembre, i non residenti non potranno raccogliere castagne a Montano Antilia. Lo ha stabilito il sindaco Luciano Trivelli, in seguito alla grave infestazione parassitaria del cinipide del castagno che ha causato un calo drastico delle produzioni.

Il divieto del sindaco Luciano Trivelli

Il divieto è stato disposto per evitare ulteriori diminuzioni del raccolto per l’afflusso di persone in cerca di castagne. Il cinipide è un insetto che attacca questo frutto, causandone la deformazione e la caduta prematura. L’infestazione ha colpito duramente i castagneti di Montano Antilia, causando un calo della produzione di oltre il 70%.

Il provvedimento

Il divieto di raccolta castagne a Montano Antilia è una misura necessaria per salvaguardare la produzione di questo frutto e l’economia del territorio. Il sindaco Trivelli ha invitato tutti a rispettare il divieto.