Dal Cilento un’ambulanza per l’Ucraina

Le guerre, indipendentemente dal luogo e dalla causa, sono sempre scatenate da pochi, combattute da molti e sofferte da tutti. Al di là di qualsiasi gloria, il risultato è solo un enorme spreco di vite umane. Dopo quasi un anno e mezzo dall’inizio della guerra in Ucraina, la situazione continua a essere critica e devastante. Ecco perché la Misericordia di Pisciotta ha deciso di fare un gesto concreto per le popolazioni locali: donare un’ambulanza al popolo ucraino tramite l’organizzazione “Volunteer Legion of Freedom”. “Questo dono può rappresentare un piccolo segno di solidarietà e speranza per il loro futuro“, fanno sapere dall’associazione.

«Aiutiamo il popolo ucraino»

Il sabato 22 luglio, due rappresentanti dell’organizzazione saranno presenti nel Cilento (Pisciotta – Vallo della Lucania) per ritirare il mezzo. «Faremo del nostro meglio per fornire loro anche beni di prima necessità, come omogenizzati, traverse, medicamenti, pannolini e cibo in scatola», dicono.

Un invito a contribuire

«Chiediamo a chiunque voglia aiutarci in questa iniziativa di unirsi a noi. Ogni forma di supporto sarà preziosa per fornire aiuti concreti e speranza al popolo ucraino. Per informazioni e contatti, è possibile chiamare i seguenti numeri: 3701455951, 3317184753, 3201782516, 3491007923, 3386222090», fanno sapere dalla Misericordia.

«Desideriamo ringraziare la Misericordia di Vallo della Lucania, Maria Michela Acampora, Gerardo Iannone e Luca Iannaccone per essersi uniti a noi in questa nobile causa. Il loro sostegno e pazienza sono di fondamentale importanza nel perseguire l’obiettivo di aiutare il popolo ucraino a superare questa terribile prova», concludono dall’associazione.