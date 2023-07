Crolla casa disabitata a Buonabitacolo. Distrutta un’automobile

Momenti concitati si sono vissuti ieri sera a Buonabitacolo per il crollo di un’abitazione. Durante la notte, infatti, una porzione dell’edificio è improvvisamente andata giù mettendo in apprensione gli abitanti del posto messi in allarme dal boato.

Paura ma nessun ferito

Lo stabile era fortunatamente disabitato. Inoltre non risultano interessate abitazioni vicine, né passanti.

I calcinacci hanno però distrutto un’automobile che era parcheggiata nelle vicinanze.

I soccorsi

Sul posto i Vigili del Fuoco di Sala Consilina che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona ed i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina.