Criticità sulla Sp371, appello per interventi urgenti di manutenzione

La Responsabile Territoriale Lega Salvini Premier, Pamela Di Nome, ha inviato una nota al Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno per richiedere interventi di manutenzione sulla strada provinciale 371, nel comune di Laurino. Questa richiesta era già stata avanzata dal Consigliere Provinciale Giuseppe Del Sorbo lo scorso febbraio.

Criticità della SP 371 a Laurino

La SP 371 attualmente presenta una serie di criticità dovute al pessimo stato del manto stradale e al distacco roccioso in vari punti. Questa situazione rappresenta una seria condizione di pericolo per quanti l’attraversano giornalmente come collegamento tra Laurino e Rofrano. Inoltre, crea problemi per chi ha scelto di vivere in contrada Pruno con tanti sacrifici e privazioni e per chi vuole recarsi in montagna e trascorrere una giornata nelle attività ricettive ivi collocate.

Interventi necessari per tutelare la pubblica e privata incolumità

La responsabile della Lega Salvini Premier ha evidenziato la necessità di porre in essere interventi a tutela della pubblica e privata incolumità. In questo senso, la richiesta di intervento è stata avanzata per assicurare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni che usufruiscono della strada.

Impegno costante della Responsabile Territoriale della Lega

La Responsabile Territoriale della Lega ha dichiarato di impegnarsi costantemente nel dialogo con gli amministratori e i cittadini per fare fronte alle criticità dell’intera area. In questo modo, intende essere portavoce delle necessità del territorio e dei suoi abitanti, lavorando per migliorare la qualità della vita dei cittadini.