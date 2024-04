Corleto Monforte, nasce il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi

Durante l’ultimo Consiglio Comunale tenutosi a Corleto Monforte è stata ufficializzata la nascita del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCR).

L’iniziativa

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Filippo Ferraro e approvata all’unanimità, ha lo scopo di offrire agli studenti la possibilità di vivere a scuola o durante le attività sociali una concreta esperienza di vita democratica e sensibilizzare i giovani cittadini a partecipare alla vita della comunità locale, sviluppando la consapevolezza che ciascuno può contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio.

La socializzazione nelle classi

L’attività, inoltre, favorisce anche la socializzazione all’interno delle classi, coinvolgendo direttamente il mondo della scuola, ed offre ai giovani la possibilità di riflettere sul significato della competizione elettorale intesa non come scontro, ma come momento di confronto.

Il CCR di Corleto è stato disciplinato da un apposito regolamento e tramite tale organismo i giovani potranno assumere funzioni propositive e consultive nei confronti dell’amministrazione comunale su temi come la difesa e la cura dell’ambiente naturale ed urbano, la cura e la valorizzazione dei beni culturali, il miglioramento o il potenziamento degli spazi pubblici dedicati al tempo libero, al gioco, allo sport e alla cultura, la scuola e l’istruzione, le attività museali e l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, che resterà in carica per due anni scolastici, sarà costituito dal sindaco dei ragazzi/ e da dieci consiglieri e potranno votare gli alunni di Corleto Monforte.

Le dichiarazioni

“In una società dove i nostri figli alla domanda cosa vuoi fare da grande ti rispondono l’influencer o lo youtuber, abbiamo avvertito l’esigenza di fare qualcosa per le nostre ragazze e i nostri ragazzi che li avvicinasse alla politica o meglio all’attività amministrativa. Come ben sappiamo, nel bene e nel male, la politica o l’attività amministrativa, anche di piccoli comuni come Corleto Monforte, condiziona la vita di ognuno di noi. Avere in futuro cittadini consapevoli dell’importanza dell’attività amministrativa, di sicuro sarà fondamentale per ben amministrare i nostri territori. Nel regolamento abbiamo previsto anche un piccolo budget annuale di 1000 euro, una somma di cui il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi potrà disporre come meglio crede, sempre sotto la supervisione di noi adulti, nell’ottica di far anche capire l’importanza della gestione oculata delle risorse pubbliche” ha affermato, entusiasta per l’iniziativa, il sindaco Ferraro.