Nasce a Tortorella l’Accademia dei Giovani: un centro polifunzionale per il futuro dei ragazzi

Un’iniziativa innovativa per contrastare lo spopolamento e dare ai giovani del Cilento l’opportunità di crescere e formarsi nel proprio territorio. È l’Accademia dei Giovani, un centro polifunzionale dedicato al benessere e alla crescita dei ragazzi dai 5 ai 17 anni, che sarà inaugurato lunedì 8 aprile alle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale di Tortorella.

Un centro per tutte le esigenze

L’Accademia dei Giovani offrirà un supporto completo e stimolante per lo sviluppo e la formazione dei ragazzi. Le attività proposte spaziano dall’aiuto compiti al potenziamento scolastico, dai laboratori musicali all’educazione ambientale, dall’esplorazione artistica alla scoperta delle scienze, fino alle attività sportive e di psicomotricità. Non mancheranno l’organizzazione di uscite didattiche e l’accesso alla ludoteca per i più piccoli.

Un’occasione per il futuro del Cilento

L’Accademia dei Giovani nasce dalla convinzione che sia possibile creare anche nei paesini, spesso periferici e spopolati, le condizioni per offrire ai ragazzi tutti gli strumenti necessari per il loro presente e futuro.

Come partecipare

L’Accademia dei Giovani è aperta a tutti i ragazzi dai 5 ai 17 anni residenti nel Comune di Tortorella e nei comuni limitrofi. L’istruttoria per l’ammissione al servizio sarà curata con professionalità dal Servizio Sociale dell’Ambito S/9.

Per maggiori informazioni e per candidarsi, è possibile contattare il Comune di Tortorella al numero 0973374366 o visitare il sito web all’indirizzo www.comune.tortorella.sa.it.