Concerto “provocatorio” comune del Cilento bandisce gruppo musicale

I membri degli Only Smoke Crew nei guai dopo un concerto che ha sollevato polemiche il 29 aprile scorso a Valle dell’Angelo.

Durante il concerto, che è durato circa venti minuti, la band esegue tre canzoni dai testi considerati “provocatori,” affrontando tematiche come la droga, lo spaccio e le forze dell’ordine.

Oltre alla musica, gli Only Smoke Crew organizzano tre scenette: compaiono bustine con carta velina verde, simulando marijuana, e un gigantesco spinello.

L’intervento delle autorità

Il concerto si conclude con un incontro inaspettato: il maresciallo dei carabinieri è presente sotto il palco e controlla i documenti dei musicisti, annotandone i nomi.

Dopo qualche settimana, la band è stata convocata alla caserma di Piaggine, dove i carabinieri restituiscono loro la bustina, poiché non costituisce un reato. La vicenda sembra risolta.

La Decisione Della Questura di Salerno

Tuttavia, il 6 giugno, gli Only Smoke Crew ricevono una lettera dalla Questura di Salerno che li designa come “soggetti socialmente pericolosi.” Questo provvedimento impone loro il divieto di recarsi a Valle dell’Angelo, minacciando l’arresto in caso di violazione.

La band ha presentato ricorso contro questa decisione e ha espresso la propria sorpresa, sostenendo che si tratti di un evidente caso di censura.

Il messaggio della band