Comune del Cilento punta a maggiori risparmi con la Comunità Energetica Rinnovabile

Anche il Comune di Perito, guidato dal sindaco Carlo Cirillo punta alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile.

Gli obiettivi

L’obiettivo è quello di promuovere l’istituzione di “Comunità energetica di Energie Rinnovabili e Solidali”, al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico territoriale, di agevolare la produzione, la condivisione “virtuale” e il consumo di energia elettrica generata principalmente da fonti rinnovabili, nonché contribuire all’efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici, anche a favore della riduzione della povertà energetica.

Nello specifico l’Amministrazione intende approvare l’“Avviso pubblico” al fine di invitare la cittadinanza a manifestare il proprio interesse a partecipare all’istituzione e costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali nel territorio del Comune di Perito. L’avviso in questione dovrà essere inviato: alla PEC sociali.perito@asmepec.it o consegnato Brevi manu all’Ufficio di Protocollo del Comune.

Comunità energetiche: ecco cosa sono

Le Comunità energetiche rinnovabili solidali, CERS, sono gruppi di persone che si uniscono per produrre, consumare e scambiare energia rinnovabile localmente. In una comunità energetica, i membri possono condividere l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile come pannelli solari o turbine eoliche, e anche scambiare l’energia in eccesso con la rete energetica più ampia.

Possono essere costituite da una varietà di partecipanti, inclusi proprietari di case, cooperative, associazioni di quartiere e aziende. In molti casi, le comunità energetiche vengono create per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e favorire l’adozione delle energie rinnovabili.

Le comunità energetiche rappresentano una forma emergente di gestione dell’energia che favorisce l’autonomia e la partecipazione dei cittadini nella transizione energetica, promuovendo un consumo più consapevole e sostenibile.