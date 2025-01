Cilento, un successo il Capodanno in piazza. Stasera appuntamento ad Agropoli

Il Cilento vince la sfida del capodanno in piazza. Tante persone hanno affollato i luoghi pubblici dove erano stati organizzati eventi per attendere insieme il nuovo anno e festeggiarlo in una discoteca a cielo aperto. Complici, probabilmente, anche le nuove restrizioni sul consumo di alcol, in centinaia hanno sfidato il freddo per assistere alle iniziative organizzate dai comuni.

Gli appuntamenti

Successone a Vallo della Lucania dove, dopo il Countdown, si è scatenato il divertimento con tantissime persone provenienti anche dai comuni limitrofi che hanno scelto di ballare fino all’alba sulle note della musica anni ‘90 grazie al consolidato Progetto Nostalgia ‘90 e alla musica dei dj.

Test riuscito pure a Castellabate dove piazza Lucia è stata invasa per un altro evento all’insegna delle sonorità di tre decenni fa.

Positivi i dati di Capaccio Paestum, una città mortificata dalle vicessitudini giudiziarie del proprio sindaco e sottoposta alla scure dei tagli e degli aumenti di imposte per ripianare il debito milionario dell’ente.

Qui sono stati i privati ad organizzare un evento in piazza che ha attirato soprattutto i più giovani. Un’iniziativa che ha fatto bene anche alle attività commerciali, aperte e affollate.

Bilancio positivo, inoltre, per le iniziative di Scario e Piaggine. In queste due località è ormai consolidato l’appuntamento in piazza dell’ultimo dell’anno.

Nella suggestiva località costiera del Golfo di Policastro si è festeggiato tra rock e musica del passato. A Piaggine divertimento assicurato grazie a musiche tradizionali e non solo. Musica dal vivo e brindisi anche ad Acciaroli.

Insomma i cilentani hanno scelto il divertimento a chilometro zero preferendolo anche al concertone di Salerno, dove Giorgia ha richiamato tantissime persone confermando l’annunciato sold out.

Appuntamento ad Agropoli

Questa sera si replica con l’appuntamento di Agropoli. In città si rinnova l’appuntamento con il concerto del primo gennaio, ideato dall’ex sindaco Franco Alfieri, ma che negli ultimi anni ha virato verso la discoteca.

L’amministrazione comunale è andata sul sicuro proponendo ancora una volta un appuntamento sulle note degli anni ‘90. Ci sarà il gruppo Febbre italiana e a seguire i Dance Tarantella. In piazza Vittorio Veneto si prevede il pienone.