Castellabate, programma eventi Ass. Vivi San Marco: Fred De Palma in concerto

Un ricco calendario di eventi per la stagione primavera-estate 2025, tra novità e appuntamenti ormai fissi, è stato presentato dall’Associazione Vivi San Marco di Castellabate. L’annuncio più atteso riguarda l’arrivo in concerto di Fred De Palma, il prossimo 8 agosto in Piazza Passaro.

Gli eventi

“Un’estate da extasi” è il motto che caratterizzerà gli eventi dell’Associazione che da anni continua a portare tantissime manifestazioni di successo nel territorio di Castellabate.

Dopo il Palio di Vivi San Marco dello scorso 25 aprile e il concerto del 1 maggio, i prossimi appuntamenti riguarderanno la festa della birra artigianale, ma anche “Castellabate in volo” che permetterà di vivere l’esperienza di una giornata in mongolfiera.

Il gran finale è rappresentato dal concerto di uno degli artisti più conosciuto tra i giovani, Fred De Palma, che con le sue hit farà ballare cittadini e turisti per una notte tutta da vivere il prossimo 8 agosto.