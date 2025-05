Calcio femminile: ferma la Gelbison, recupero per la Salernitana

Week-end di sosta nel campionato di Serie C femminile, che si ferma per dare spazio alla Coppa Italia giunta ai quarti di finale. Nella coppa del torneo nazionale sfide in gara secca che scremeranno ancora di più le 45 contendenti iniziali, al trofeo che verrà assegnato a metà giugno.

Tra i team inseriti nel girone C di Serie C tre le squadre impegnate in Coppa Italia, ovvero, Palermo, Frosinone e Trastevere. In campo, però, per il campionato ci saranno due gare di recupero, per sfide slittate lo scorso sabato in occasione del funerale del Santo Padre.

Ferma la Gelbison spazio per la Salernitana, che sarà in campo sabato a Siracusa. Allo stadio ‘De Simone’, alle 15:00, le granata proveranno a portare a casa i tre punti prendendosi cosi la sesta piazza solitaria, di mezzo la squadra sicula penultima con soli sette punti conquistati sino ad ora.

A quattro gare dalla chiusura del campionato, che vedrà solo la prima della classifica promossa in Serie B, con un successo le ragazze di coach De Risi balzerebbero a 38 punti. Alla domenica, invece, alle 10:30 la sfida salvezza tra le messinesi del Giovanile Rocca, fanalino di coda del raggruppamento, e le laziali del Montespaccato, quartultime. Il campionato nazionale di terza serie tornerà in campo a ranghi completi domenica prossima, per il suo 27° turno.