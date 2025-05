Futsal: stasera Feldi in casa, domani Sporting in trasferta

Quartultima giornata della stagione regolare nella Serie A di futsal che vede le otto sfide in programma del 27° turno spalmate tra oggi e domani, con cinque match di scena al venerdì e tre al sabato.

Le gare di oggi

Si parte alle 19:30 con la Meta Catania, campione d’Italia in carica e prima della classe, ad ospitare Roma, quarta forza del massimo torneo di calcio a 5 italiano. Quattro, invece, i match fissati alle 20:30. Doppio incrocio tra squadre che cercano la salvezza e formazioni in zona play-off: Benevento, con un piede e mezzo in A2, riceve Genzano mentre Pesaro e Cosenza, in zona play-out, attendono i laziali del Pomezia e gli irpini della Sandro Abate. In contemporanea anche la Feldi Eboli che al PalaSele si incrocerà con i veneti della Vinumitaly Petrarca: le ‘volpi’, seconde a -3 dal primo posto, proveranno a rosicchiare punti al Catania capolista.

Domani altre tre gare

Domani, invece, alle 15:00 il Napoli, terzo a -2 dalla Feldi, farà visita ai laziali dell’Active Network in un sabato che si chiuderà con due gare alle 17:00.

I piemontesi della L84 se la vedranno sul parquet di Treviso mentre lo Sporting Sala Consilina cercherà di dare continuità ad un buon momento di forma che ha portato il quintetto salese, in poche settimane, ai margini della zona play-off, distanti ora ‘solo’ 5 punti. Lo Sporting cercherà di portare a casa l’intera posta in palio a Manfredonia, penultimo in Serie A.