Castellabate: al via la terza edizione di Cilento Piano Fest, successo per la prima tappa. Le interviste

Ha preso ufficialmente il via la terza edizione di Cilento Piano Fest, il festival in cui la grande protagonista la musica classica che incontra i luoghi del Cilento. Una manifestazione itinerante, ideata dall’Associazione Amare Cilento in collaborazione con Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

La prima giornata

Il Santuario di Santa Maria a Mare nella frazione Santa Maria del Comune di Castellabate ha fatto da cornice al primo dei quattro appuntamenti in programma dall’ 1 al 4 maggio. Un vero e proprio viaggio sonoro tra le epoche e gli stili, interpretato da artisti di grande spessore accanto a giovani talenti emergenti. La manifestazione nasce con l’intento di avvicinare la musica colta al pubblico in luoghi di grande fascino storico e paesaggistico, dove l’arte si fonde con l’identità cilentana. Un progetto culturale che unisce luoghi, suoni e Comunità.