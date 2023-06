Cilento: ripartono il campo estivo e l’accesso spiaggia per disabili sulla costa di Policastro Bussentino

Ripartiranno presto, per il quarto anno consecutivo, due servizi di grande importanza per il territorio, che hanno continuato a ricevere un vasto consenso nel corso degli anni: il campo estivo e il punto spiaggia per disabili.

Il campo estivo

Il campo estivo, ampiamente atteso da giovani e famiglie, si avvicina con entusiasmo, portando con sé un mese di attività in più rispetto agli anni precedenti. L’inaugurazione di questo atteso evento è programmata per il 26 giugno 2023, alle ore 9.00, sulla suggestiva spiaggia di Policastro Bussentino.

Le dichiarazioni di Giovanni Fortunato

“Anche quest’anno riparte il campo estivo che si svolgerà sulla spiaggia di Policastro Bussentino – spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, residenti nel territorio comunale. Un servizio che è atteso dai più piccoli ma anche dai genitori, i ragazzi avranno l’opportunità di passare delle ore di svago e spensieratezza tipica del periodo estivo, ma sarà anche un importante momento di crescita e socializzazione, non mancheranno momenti didattici che permetteranno ai nostri figli di apprendere giocando, seguiti da personale specializzato. I moduli per l’iscrizione sono reperibili presso la sede comunale a Santa Marina e alla delegazione di Policastro Bussentino. Chi non lo ha ancora fatto potrà registrare i propri figli anche nel corso dell’inaugurazione che si terrà il 26 giugno. Accanto al campo estivo – continua il primo cittadino – sarà effettuato un altro servizio essenziale, il punto spiaggia per disabili, dotato di sedia a rotelle che consente l’ingresso in acqua. Due importanti servizi, due riconferme che nel corso degli anni hanno riscosso un grande consenso, sia il campo estivo che il punto spiaggia per disabili si protrarranno fino al 31 agosto.“