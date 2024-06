Cilento: continua ad aumentare la presenza di lupi, l’ultima sarebbe ad Ascea Capoluogo

Continua ad aumentare la presenza di lupi nel Cilento. In questi anni l’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha portato avanti uno studio sulla fauna del territorio, che ha confermato l’esistenza di questi mammiferi nei territori cilentani.

Tanti gli avvistamenti, nei cuori dei paesi, in zone collinari e anche a poca distanza dalle coste. L’ultima possibile presenza si è registrata questa mattina ad Ascea Capoluogo, in località “Le Coste”. Le telecamere di video sorveglianza di un’abitazione rurale nella Via del Mare, hanno, infatti, ripreso il passaggio di un probabile esemplare. Naturalmente, è da valutare se si tratti di un lupo, o meno.

È bene ricordare che la presenza dei lupi nel nostro territorio, stando a quanto dichiarato dagli esperti, non rappresenta alcuna minaccia per gli abitanti. Questo perché la specie in questione, non considera gli esseri umani come prede, preferendo, talvolta, mantenere una distanza precauzionale.