Cilento, confermato l’aumento delle presenze di lupi sul territorio. Lo rivelano gli studi dell’Università Federico II

La presenza di lupi nel Cilento è in aumento. Lo rivelano i monitoraggi effettuati dall'Università Federico II che già da alcuni anni collabora con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per studi sulla fauna del territorio. Il professore di zoologia, Domenico Fulgione, ai microfoni di InfoCilento, ha rivelato cosa è emerso dagli studi portati avanti nel corso degli ultimi anni che non riguardano soltanto i lupo, ma anche altri esemplari quali il capriolo, il cervo, l'istrice e lo scoiattolo.