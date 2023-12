Presenza del lupo nel Parco del Cilento, Coccorullo: ad inizio anno avvieremo monitoraggio

La presenza in questi ultimi mesi dei lupi conferma l’importanza del Parco del Cilento come habitat naturale e rifugio per molte specie animali. La coesistenza tra uomo e lupo è possibile, ma richiede l’adozione di buone pratiche e una maggiore sensibilizzazione delle comunità locali.

L’obiettivo

L’obiettivo è quello di garantire la conservazione dell’ecosistema e la salvaguardia delle specie animali che lo popolano, inclusi i lupi. In definitiva, la presenza dei lupi nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni rappresenta un patrimonio naturale da tutelare e valorizzare. Sono diversi i comuni dove viene segnalata la presenza di branchi di lupi, qualche anno fa, nella parte nord dell’area del parco, fu fotografato nella zona del Monte Stella e nell’area del Cervati e degli Alburni.

Di recente la presenza del lupo è stata segnalata anche nel comune di Pollica, dove un gruppetto di quattro esemplari è stato ripreso in video lungo una stradina sterrata tra le frazioni di Galdo e Celso. Avvistamenti anche sul promontorio di Punta tresino, tra i comuni di Agropoli e Castellabate e nella zona di Punta Licosa, nel comune di Castellabate. E’ di ieri la notizia di un lupo