Cilento: al via tirocini di inclusione sociale: ecco come partecipare

Il Piano di Zona S8 (Comune capofila Vallo della Lucania) pronto ad avviare tirocini di inclusione sociale presso aziende e soggetti pubblici e privati presenti sul territorio della zona S8 e comuni limitrofi. L’avviso è stato già pubblicato, sul sito del piano sociale e dei comuni che vi fanno parte. La partecipazione è aperta a 45 utenti residenti in uno dei centri afferenti all’ambito territoriale.

Requisiti richiesti per partecipare ai tirocini

I requisiti generali richiesti sono la residenza in uno dei comuni afferenti alla zona S8 e lo stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione dei tirocini.

Inoltre, per partecipare, i candidati devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

essere utenti beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e aver sottoscritto il Patto per l’Inclusione Sociale;

essere componenti di nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e aver sottoscritto il Patto per l’Inclusione Sociale;

essere utenti beneficiari delle misure di contrasto alla povertà ed aver sottoscritto il Patto per il Lavoro presso il Centro per l’Impiego.

Come partecipare ai tirocini di inclusione sociale

Il termine per la presentazione delle domande è il 26 maggio 2023 alle ore 13:00.

I tirocini rappresentano una grande opportunità per gli utenti che desiderano acquisire nuove competenze e conoscenze utili per il mondo del lavoro. Inoltre, essi rappresentano anche una grande opportunità per le aziende e i soggetti pubblici e privati di formare nuovo personale e di contribuire alla crescita sociale ed economica della propria comunità.