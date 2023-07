Cilento, abusi edilizi in area Parco: scatta l’ordine di abbattimento

Ancora abusi edilizi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questa volta le contestazioni arrivano dai carabinieri Parchi della stazione di San Giovanni a Piro i quali hanno contestato abusi edilizi in località Vaimonte di Camerota. Nello specifico in zona sarebbe stato realizzato un manufatto in muratura con una superficie di 80 metri quadrati, una recinzione tramite opere murarie di altezza pari a circa 0,80 metri e lunghezza pari a circa 150 metri, nonché opere di sistemazione esterna del lotto mediante aiuole e scale.

I provvedimenti del Parco

Stando a quanto appurato le opere sono state realizzate in assenza del necessario nulla osta dell’Ente Parco. Il direttore, Romano Gregorio, ha disposto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.

«L’accertamento dell’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive, della relativa area di sedime e dell’ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nel rispetto del limite massimo di 10 volte la superficie interessata dagli stessi abusi», fanno sapere dal Parco.