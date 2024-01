Cilentana, nuovi problemi: segnalati avvallamenti, chiusa una corsia

Ancora problemi per la Cilentana, l’importante arteria che collega area Nord e sud del Cilento.

A 24 ore dall’annuncio dell’Anas di aver completato il progetto per superare le criticità che si registrano tra Ceraso e Cuccaro Vetere, sul viadotto Acquarulo, nuovi disagi si segnalano più a sud.

I disagi

In un tratto di carreggiata si registra un avvallamento pochi metri dopo lo svincolo di Roccagloriosa in direzione Policastro. Pertanto è stato necessario chiudere a scopo precauzionale la corsia di marcia in direzione nord.

Gli interventi

Già installate delle barriere in attesa di verifiche ed interventi di sistemazione e messa in sicurezza. La speranza degli automobilisti, soprattutto tanti pendolari, è che i disagi siano limitati considerate anche le altre criticità che presenta l’arteria.