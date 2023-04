Centro Storico di Agropoli: Comune programma restyling

Riqualificare il centro storico della città. Questa la mission dell’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi che punta ad avviare un programmazione di interventi di restyling dell’arredo urbano, miglioramento energetico e riqualificazione generale del ‘centro storico’.

Le finalità

«Questa Amministrazione ha come punto fermo di mandato l’attenzione alla qualificazione urbana dell’intero territorio con particolare focalizzazione al ‘centro storico’, la cui indubbia importanza storico-culturale è imprescindibile dal valore turistico e dal conseguente impegno volto alla sua valorizzazione», fanno sapere da palazzo di città.

«Allo stato attuale la splendida localizzazione del borgo antico, vanto della nostra cittadina, non risulta valorizzata a pieno, sia ai fini della massima fruibilità per cittadini residenti, turisti e visitatori, sia come impiego degli spazi comuni», proseguono dall’amministrazione comunale. Di qui la decisione di «avviare un percorso tecnico – amministratoivo volto alla programmazione di interventi di riqualificazione del centro storico (arredo urbano, efficientamento energetico, ecc.)».

L’indirizzo agli uffici

La giunta comunale ha ora dato mandato agli uffici di predisporre gli atti necessari a pianificare interventi per il centro storico cittadino che potranno essere realizzati anche alle risorse del Pnrr.