Agropoli: una squadra di operai per il decoro del centro cittadino

AGROPOLI. Una buona notizia per la città e per quanti ormai da mesi stanno segnalando il degrado del centro cittadino. L’area che dovrebbe rappresentare il salotto della città è da tempo dimenticata e priva di manutenzione. Via Piave, Piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Patella e il centro storico richiedono interventi. I cittadini li segnalano da tempo venendo però ignorati dall’amministrazione comunale.

Una squadra di operai per il centro: l’iniziativa

Ciò almeno fino ad oggi. La società partecipata Agropoli Cilento Servizi ha deciso di individuare una squadra di operai che si dedicherà unicamente al centro.

“Con l’approssimarsi della stagione estiva, per dare una risposta quanto più immediata possibile ai residenti e, soprattutto, alle attività commerciali del centro cittadino, in aggiunta alle ordinarie attività che l’azienda già espleta, abbiamo programmato, con il Direttore Generale dott. Capozzolo, di destinare una squadra di operai/giardinieri che dovrà operare permanentemente almeno per i prossimi 3 mesi esclusivamente in quell’area”, spiega il presidente della società Domenico Gorga.

L’attività degli operai

La squadra dovrà occuparsi di togliere le erbacce dalle fioriere e dalle aiuole esistenti, curarne quotidianamente il decoro e, dopo aver posizionato dei fiori, dovrà provvedere a prendersene cura innaffiandoli costantemente.

“In più, anche su richiesta del Sindaco, faremo presto posizionare dei nuovi vasi con dei fiori al fine di abbellire i suggestivi scaloni per l’accesso al Borgo antico – spiega Gorga – Per questo voglio rivolgere un sentito Grazie a Gigi e Michele, la squadra individuata dal Direttore e dal Coordinatore. Prontamente i due operai hanno accolto il mio invito di curare con grande impegno ed amore il nostro salotto cittadino con grande senso di attaccamento e di collaborazione! Un grazie sentito a tutti. Ho, inoltre, chiesto al dott. Capozzolo di valutare anche la possibilità di individuare un’altra squadra di operai, per la manutenzione ed il decoro quotidiano di tutto il lungomare San Marco, altra zona frequentatissima nella stagione estiva”.

La speranza dei residenti e di quanti frequentano il centro è che il decoro non sia limitato all’estate ma si dia la giusta attenzione al centro tutto l’anno.