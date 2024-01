Castellabate, focus sulle malattie oncologiche femminili nel convegno organizzato dalla FIDAPA

La Fidapa Castellabate organizza per il prossimo 19 gennaio alle ore 17:30, presso Villa Matarazzo a Santa Maria, un convegno rivolto alle donne “Quante storie” scritto dalle donne per le donne. I relatori tratteranno vari aspetti del tema, dalla prevenzione delle malattie oncologiche al sostegno psico-fisico rivolto alle donne che hanno affrontato il cancro.

Il programma

Dopo i saluti della presidente Fidapa Castellabate, Nicoletta Carrano, del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo e del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, interverranno, dalla casa di cura Cobellis di Vallo della Lucania, il responsabile del servizio di chirurgia mammaria, dottor Antonio Santoriello e la case manager, Erminia Tancredi.

Seguiranno gli interventi della ginecologa Rosetta Cannalonga e della biologa Valentina Ciliberti, per illusare anche il progetto ‘Mi voglio bene’ dedicato alla prevenzione del tumore al collo dell’utero e al colon-retto. Ci saranno inoltre le testimonianze dirette delle donne dell’associazione ‘Crescere in rosa’.

Il commento della presidente Fidapa

La presidente della Fidapa Castellabate dichiara: “Questo momento di confronto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la nostra associazione femminile, il personale sanitario e le donne che hanno affrontato la malattia. In quest’ottica il convegno proposto fornisce un momento di confronto sull’importanza della prevenzione ma anche del sostegno psico-fisico ai pazienti. Ringrazio tutti i relatori per la grande sensibilità dimostrata nei confronti di un argomento di estremo interesse per tutti e, in particolar modo, le donne che vorranno condividere con i presenti le loro storie”.