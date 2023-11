Capaccio Paestum, la proposta: un percorso perdonale cardio-sorvegliato

Un percorso pedonale cardio-sorvegliato. Ad avanzare la proposta al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri e alla giunta comunale, è Enzo Sica, consigliere comunale della città dei templi. La proposta arriva in considerazione delle opere di realizzazione di un marciapiede tra Capaccio Scalo e Paestum, ad oggi in corso.

La proposta di Vincenzo Sica

In tal senso Sica ha proposto un percorso cardio-sorvegliato. Esso consiste nell’allestimento di una serie di ausili, a partire da un defibrillatore, sistemi di diffusione wi-fi per monitoraggio e sistemi di allarme sanitario, che consentano la possibilità di un percorso per cardio fitness monitorato.

«Sarebbe un servizio di utilità e di civiltà oltre che di rilevanza sociale, non solo per i cittadini capaccesi.

Mi riservo di consegnare l’intera e completa progettualità». Così conclude Sica.