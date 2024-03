Campagna, rigenerazione urbana: al via i lavori per realizzare un Parco urbano di prossimità

Avviati i lavori per la realizzazione del Parco Urbano di Prossimità in Piazza Angeli della Strada, località Quadrivio a Campagna. La misura è inserita nel PNRR M.5 C.2 I2.1 Rigenerazione urbana – Parco Urbano di Prossimità – Quadrivio e i lavori, iniziati qualche giorno fa, riguardano le opere di realizzazione del Parco Urbano di Prossimità in Piazza Angeli della Strada, località Quadrivio.

I lavori

Affidamento all’impresa aggiudicatrice dell’appalto e subito all’opera con la conclusione dell’intervento, prevista entro il 31 marzo 2026, che restituirà alla Città una struttura ricettiva dal grande valore sociale e dal notevole impatto urbanistico. L’opera prevede, infatti, anche importanti interventi all’area circostante e alla viabilità dell’intera zona.

«Dopo l’approvazione, da parte della Giunta, del progetto esecutivo, che ha richiesto molteplici necessarie modifiche rispetto al progetto originario, si è provveduto all’espletamento della procedura di gara e al conseguente affidamento dei lavori. L’inizio dei lavori ha subito un rallentamento dovuto alla necessità di individuare un’area mercatale alternativa. La procedura, particolarmente complessa, non era stata precedentemente avviata ed ha richiesto numerosi passaggi burocratici e tecnici».