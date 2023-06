Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul corretto conferimento del vetro ad Eboli

Si è tenuta questa mattina presso l’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del Comune di Eboli un conferenza stampa congiunta tra l’Amministrazione Comunale, in particolare l’Assessorato all’Ambient retto da Nadia La Brocca, e la Sarim, la società di gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti sul territorio di Eboli.

Ecco le proposte

L’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca, il Sindaco di Eboli Mario Conte e l’avvocato Loredana Bardascino, componente del Cda della Sarim srl hanno presentato i nuovi progetti e le nuove iniziative che ruotano intorno alla raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare l’appuntamento è servito per sottolineare l’impegno congiunto messo in campo per migliorar sistema di raccolta differenziata con una campagna di sensibilizzazione che raggiunga tutti i cittadini.

La nuova raccolta: le disposizioni Sarim

Sarim ha infatti predisposto i nuovi calendari, ed uno in lingua inglese riservato alle utenze domestiche considerazione della presenza di molti nuclei familiari immigrati, accompagnati da tutte le informazioni alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Una campagna a parte è stata promossa dal Comune e da Sarim, in collaborazione con Coreve, il Conso Nazionale per il recupero del vetro, e l’Anci, associazione dei Comuni italiani, per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di dare maggiore attenzione alla raccolta del vetro che riveste una particolare importanza nel di recupero, riciclo e riutilizzo di contenitori e bottiglie.