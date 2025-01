Camerota, Comune concede locali per la stazione Carabinieri

Cambia la sede della stazione Carabinieri di Camerota; la sede attuale è ubicata all’interno di un immobile in locazione, in cui contratto risulta in scadenza al 31 dicembre 2024.

L’iniziativa del Comune

Il Comune retto dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta si è reso disponibile ad individuare un immobile presso la frazione Marina da destinare a Stazione/Caserma coerente con le indicazioni e prescrizioni dell’Arma dei Carabinieri.

L’Amministrazione comunale ha così messo a disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri 2 locali a titolo gratuito, ubicati in località Porto presso la frazione Marina, per scongiurare il ripiegamento della Stazione dei Carabinieri. I locali in questione sono stati oggetto di sopralluogo congiunto da parte dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti dell’Arma, individuando una serie di opere manutentive a farsi a carico dell’Ente finalizzate all’adeguamento degli spazi alle necessità dei militari, consistenti essenzialmente in opere di isolamento interno e finitura.