Calcio a 5: La Feldi Eboli si rialza e batte nel derby Avellino

Le chiacchiere se le porta via il vento, in questo caso il vento freddo dei monti dell’Irpinia soffia e spinge la Feldi Eboli verso la prima vittoria stagionale in un derby, con le volpi di Salvo Samperi che espugnano la casa della Sandro Abate Avellino per 1-3. Un successo importantissimo che riassesta la classifica rossoblù e da un calcio ai tanti giudizi prematuri che si erano letti dopo i due ko consecutivi. I rossoblù tornano alla vittoria in grande stile, in una gara combattuta e in bilico fino al termine dove sono Alessandro Patias e Dario Marinovic i protagonisti che si prenderanno la scena.

La gara

Senza capitan Dalcin, sostituito da Montefalcone, le volpi si portano in vantaggio nel primo tempo con Patìas che finalizza alla grande una portentosa giocata di Marinovic. I padroni di casa, più in alto in classifica rispetto ai campioni d’Italia, non ci stanno e riescono a trovare il pareggio con Lucio Avellino che fa 1-1, risultato con cui si chiude la prima frazione con un palo colpito da Joselito da registrare per gli irpini.

Nel secondo tempo la Feldi Eboli carica a testa bassa alla ricerca del gol e solo negli ultimi tre minuti la gara si sblocca dopo tanta tensione in campo e fuori. E’ pur sempre un derby e Hozjan viene espluso proprio quando gli irpini volevano tentare con il portiere di movimento, con le volpi lestissime ad approfittrane. Il gol che riporta avanti i rossoblù lo segna ancora Patìas, che fa doppietta mettendo in rete la palla forte calciata da Calderolli. Il gol dell’1-3 arriva quando gli avversari riacquistano la parità numerica e si spingono in avanti con il power play alla ricerca del pareggio, ma è Marinovic a spegnere i sogni di gloria dei padroni di casa rubando palla e calciando a porta sguarnita.

La Feldi torna alla vittoria e si rilancia così in classifica, le volpi son tornate ma in realtà non erano mai andate via. Un concetto sottolineato in queste settimane più volte da mister Salvo Samperi che ha sempre creduto nel lavoro quotidiano dei suoi ragazzi:

“Un primo tempo con più occasioni create dalla Sandro Abate, ma nella ripresa siamo usciti fuori, soprattutto nei minuti finali, poteva vincere chiunque. Abbiamo una rosa lunga, però dopo due sconfitte venire a vincere ad Avelino ha dato un segnale importante al nostro trend, una vittoria che ci voleva”, le parole di mister Samperi al termine della gara.

Non c’è mai sosta per la società del presidente Di Domenico, che tornerà in campo già il prossimo mercoledì al Palasele per la sfida contro la neo promossa Pirossigeno Cosenza.

Il tabellino

SANDRO ABATE- FELDI EBOLI 1-3 (1-1 p.t.)

SANDRO ABATE: Parisi, Ugherani, Avellino, Etzi, Hozjan, Vitiello, De Luca, Gui, joselito, Di Luccio, Petrillo, Rizzo. All. Basile

FELDI EBOLI: Montefalcone, Venancio, Liberti, Patias, Marinovic, Di Stanio, Degan, Calderolli, Braga, Galliani, Baroni, Restaino. All. Samperi

MARCATORI: 13’45’’ p.t. Patias (F), 15’51’’ Avellino (S), 17’47’’ s.t. Patias (F), 19’20’’ Marinovic (F)

AMMONITI: Basile (S), Di Luccio (S), Gui (S)

ESPULSI: 17’34’’ s.t. Hozjan per doppia ammonizione (S)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Fabrizio Andolfo (Ercolano) CRONO: Antonio Nappo (Ercolano)