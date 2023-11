Calcio a 5, Feldi Eboli sconfitta in casa: passa il Genzano

Passare da Ciampino a Ciam’Pina’ il passo è breve. Seconda sconfitta consecutiva per la Feldi Eboli, che cade ancora contro una romana al Palasele dopo il ko contro l’Ecocity Genzano. Finisce 1-2 per i capitolini, dove è la doppietta di Pina a regalare al Ciampino Futsal il bottino pieno sul campo dei campioni d’Italia, con le volpi che stampano sulla traversa il possibile pareggio a 10 secondi dal termine della gara.

La gara

I rossoblù si presentano senza pivot, data la contemporanea assenza di Patias e Braga, quest’ultimo che da forfait proprio nel riscaldamento. I primi 5 minuti si prende la scena capita Dalcin che crea occasioni da rete con assist per i compagni e va lui stesso al tiro in porta, poi salva su un tentativo in ripartenza degli avversari. Ma è un fulmine a ciel sereno di Pina, su calcio di punizione, a stravolgere i piani della Feldi che nonostante le tante occasioni create si trova sotto 0-1 a 7 minuti dal termine della prima frazione. Calderolli ha due buone occasioni per pareggiare i conti, ma si va al riposo con il Ciampino in vantaggio al Palasele. Nella ripresa è ancora Pina, il capitano degli ospiti, ad andare a segno, stavolta con un tiro a volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Piove sul bagnato in casa Feldi perchè pochi minuti e Dalcin è costretto a uscire per infortunio, sostituito da Montefalcone.

Ma, nel momento peggiore, ecco che Marinovic riesce a riaccendere la speranza con un inserimento vincente che vale l’1-2. Liberti va vicino al pareggio ma Casassa si oppone con un grande intervento. A meno di tre minuti dal termine è il momento del power play per mister Samperi, che lancia Igor Carioca come portiere di movimento e le volpi creano una clamorosa palla gol a 10 secondi dal termine con Calderolli che la stampa sulla traversa.

Finisce 1-2, una sconfitta dura ma che non compromette di certo il cammino fatto finora da questa squadra. Ancora una volta sono state tante le occasioni create dai rossoblù, ma sotto porta è mancata la zampata decisiva.

Chiaro anche il messaggio lanciato da mister Salvo Samperi al termine della gara:

“Forse non si è vista la miglior Feldi Eboli della stagione ma i ragazzi hanno dato tutto in campo, attaccando a testa bassa e creando tantissime occasioni importanti che purtroppo non abbiamo concretizzato. Dobbiamo essere più cinici e forse anche più aggressivi sin dall’inizio, ma è fondamentale evitare di prendere gol come quelli di stasera. Non bisogna fare drammi, fino a 7 giorni fa avevamo vinto tutte le partite, è un momento dove non si vince ma questo non deve far calare la fiducia e l’autostima di un grande gruppo che lavora bene ogni giorno e tornerà con la solita compattezza”.

A commentare il secondo ko interno è anche uno dei leader dello spogliatoio, Venancio, che fa mea culpa e invita a non fare drammi:

“Sconfitta dura ma anche meritata perchè non abbiamo giocato bene, non doveva succedere perchè ora ci siamo staccati un po’ dai primi posti. Bisogna parlare tra di noi e ragionare su cosa fare per riprenderci, fisicamente non siamo al top ma non è un alibi perchè dobbiamo cercare di compensare in altri modi, se abbiamo perso è solo colpa nostra. Quando si vince non va tutto bene e quando si perde non va tutto male, dobbiamo ritrovarci e andare ad Avellino per giocare un grande derby”.

Prossima sfida in programma nel weekend ad Avellino per il primo derby stagionale dei rossoblù.