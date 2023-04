Bretella Agropoli – Eboli, ancora polemiche. Una frase fa arrabbiare contestatori dell’opera

La presentazione del dibattito pubblico per la bretella Agropoli – Eboli ha subito innescato polemiche. Se sul fronte cilentano l’opera viene vista come una importante opportunità, da Eboli la contestano e dei comitati si sono costituiti per dire “no” all’opera. Ieri al cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli i malumori non sono mancati. Per il disappunto di Franco Alfieri, presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, principale sostenitore dell’opera.

Le parole di Alfieri

“La democrazia fa rima con l’idiozia”. Così Alfieri ha risposto ad alcuni cittadini del comitato “Articolo 9 – No bretella” che stanno preparando osservazioni critiche al progetto.

Le replica

Alfieri si è mostrato duro con i contestatori: “Dicono che costa troppo? Andate a chiederlo a quelli della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell’Emilia Romagna se viene finanziata un’opera e si lamentano che si spende troppo. E’ una vergogna, quando sentiamo questi commenti. Davvero, non mi voglio sbilanciare con aggettivi perché potrei esagerare. Però la democrazia fa rima con l’idiozia”. “Sono persone che non rappresentano nessuno, li conosciamo, hanno la piazza virtuale su Facebook e questo sono abituati a fare” ha sbottato ancora il presidente della provincia di Salerno e fedelissimo del governatore della Campania Vincenzo De Luca.