Bretella per Agropoli, Eboli conferma il suo “no”

È partito stamattina il processo di informazione, partecipazione e confronto organizzato da Anas, al fine di accrescere il coinvolgimento delle comunità locali interessate dalla realizzazione dell’infrastruttura. Nel corso della conferenza presso il Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli, dopo l’introduzione dalla dottoressa Caterina Borruso della Società STEP (“Strategic TEam of Planning”), coordinatrice del Dibattito Pubblico, sono stati presentati gli obiettivi dell’opera e sono state illustrate le alternative progettuali studiate.

La posizione del comune di Eboli

Il Sindaco di Eboli Mario Conte ha rimarcato come “l’opera così prospettata non porti alcun beneficio al territorio, impattando notevolmente sull’ambiente e sul tessuto economico. Nell’auspicio che il Dibattito Pubblico non sia solo una passerella, verranno proposte soluzioni diverse nelle prossime sedute, ragionando d’insieme con gli altri Sindaco, perché il tracciato così come è sul Comune di Eboli non è accettabile”.

I prossimi appuntamenti

Il calendario degli incontri proseguirà poi con altri quattro appuntamenti ad Altavilla Silentina, Albanella, Capaccio Paestum e Eboli, dove ci saranno due momenti: il 3 maggio (ore 17) ed il 13 giugno (ore 10), a chiusura del Dibattito Pubblico, sempre presso l’Aula Magna dell’IIS “Mattei Fortunato” di Eboli.