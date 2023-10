Bodybuilding: successi per il giovane Angelo Carracino di Vallo della Lucania

Il giovanissimo atleta di Vallo della Lucania, appena diciottenne, Angelo Carracino conquista il podio nella gara di natural bodybuilding nella federazione FCFN. La gara si è svolta ieri a Casoria durante la quale l’atleta nonostante fosse la sua prima gara in assoluto si è distinto tra i veterani.

La gara di Angelo Carracino

Il più giovane in gara ha ottenuto un ambito terzo posto nella categoria Bodybuilding Junior ed un ottimo quarto posto nella categoria Bodybuilding Small.

Orgogliosi i suoi preparatori Massimiliano Mainenti e la pluricampionessa Giusy Sansone che dichiara: “Angelo è entrato in palestra esattamente 8 mesi fa ,veniva da una grande delusione nel mondo del calcio, dove era stato scartato non certamente per la mancanza di talento, anzi. Gli ho fatto capire che solo lo sport avrebbe potuto cancellare ogni delusione, solo lo forza mentale e fisica gli avrebbe fatto superare gli ostacoli che la vita ci pone davanti! L’ho preso per mano insieme a Massimiliano e lo abbiamo portato a togliersi la prima grande soddisfazione, alla quale ne seguiranno tantissime altre come merita. Spero che il suo esempio venga seguito da tanti giovani” ..e che questa amministrazione comunale dia allo sport lo spazio ed il valore che merita ,come non fatto finora ,nonostante i miei continui e ripetuti appelli“.