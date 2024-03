Battipaglia: il Palazauli ospita le Finali nazionali under 19 di basket femminile

Da lunedì 25 a venerdì 29 marzo si svolgerà a Battipaglia, presso il Palazauli, la finale nazionale Under 19 femminile di basket trofeo “Vittorio Tracuzzi. L'evento sportivo organizzato dalla società cestistica PB63 prevede una grande partecipazione di pubblico. Otto le squadre che si sfideranno all'ultimo canestro per ottenere la vittoria finale: Ororosa Basket Bergamo, Basketball Sister Castelfranco, Limonta Costa Masnaga, Omeps, Allianz Geas Sesto San Giovanni, Magnolia Basket Campobasso, Umana Reyer Venezia e Basket Roma.

Gli interventi

Alla presentazione dell'evento sportivo, che animerà poi il Palazauli, saranno presenti: la Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, il Presidente del Comitato Regionale Campano di Pallacanestro Antonio Caliendo, il titolare della Omeps main sponsor della Polisportiva Battipagliese Vincenzo Munzio, l'allenatore della Naionale Italiana Femminile di Pallacanestro Andrea Capobianco, il Presidente della Polisportiva Battipagliese Giancarlo Rossini e il Presidente della Commissione Esecutiva Francesco Di Girolamo.

«Si tratta di un evento importante per la città di Battipaglia. Non soltanto dal punto di vista sportivo e per il prestigio nazionale che questa manifestazione offre alla nostra comunità – ha detto la Sindaca Cecilia Francese – Ma anche dal punto di vista economico per l'indotto che genera il movimento cestistico di gran parte d'Italia che si sposterà nella Piana del Sele per una intera settimana. Ne beneficeranno le attività ricettive del territorio con le centiaia di persone che dovranno muoversi per raggiungere Battipaglia e sostare diversi giorni».

L'inaugurazione della finale nazionale si svolgerà domenica 24 marzo alle ore 19,00 presso il Salotto Comunale.