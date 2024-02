Battipaglia, è arrivata la nomina: nella Giunta Francese entra anche Marcello Mario Ferrante

E’ stato firmato questa mattina l’atto di nomina ufficiale di Marcello Mario Ferrante nell’esecutivo retto dalla Sindaca Cecilia Francese. Mobilità e Viabilità, Transizione energetica e Sviluppo sostenibile, Demanio, Edilizia privata e Governo del Territorio: le deleghe del neo nominato assessore. Una scelta che avrebbe determinato, di fatto, anche la rimodulazione delle deleghe. L’assessore Pietro Cerullo è stata conferita la delega “Verde Pubblico e Parchi Urbani”.

La nota dell’Ente

E’ di ieri una nota, relativa proprio alla nomina di Ferrante, attraverso cui la sindaca Cecilia Francese aveva precisato: «Il gruppo “Avanti Battipaglia” ha individuato nell’ing. Ferrante, stimato professionista salernitano, quelle capacità tecniche e professionali che allo stato attuale non erano presenti nella Giunta della maggioranza cui fanno parte. Il considerevole curriculum del predetto professionista, comprovato esperto in diversi settori quali ad esempio la mobilità urbana e più in generale della gestione del territorio, ci ha convinto sulla bontà della scelta che sin da subito è risultata coerente rispetto all’impegno politico della lista “Avanti Battipaglia”»