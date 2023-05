Battipaglia: Antonio Siotto è vice campione italiano di Karate

Il giovane atleta di Battipaglia, Antonio Siotto, si è fatto onore ai Campionati Italiani di Karate, riuscendo a conquistare il titolo di vice campione nella categoria Esordienti. Una grande vittoria per il karateka che ha dimostrato grande determinazione e impegno nella preparazione per la competizione.

La Sindaca Cecilia Francese incontra Antonio Siotto

Dopo aver vinto i Campionati Regionali, Antonio Siotto ha incontrato la Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. Un momento di grande emozione per il giovane atleta che ha avuto l’opportunità di condividere la sua esperienza e ricevere gli auguri della prima cittadina.

La bandiera di Battipaglia per Antonio Siotto

Durante la premiazione, Antonio Siotto ha indossato la bandiera con i colori della Città di Battipaglia che gli era stata donata dalla Sindaca. Un gesto simbolico che ha rappresentato l’orgoglio e l’appartenenza del giovane atleta alla sua città.

L’allenamento di Antonio Siotto

Antonio Siotto è stato allenato da Pietro Antonacchio e da Mara Milione della Nuova Polisportiva Bellizzi. Grazie alla loro preparazione tecnica e mentale, il giovane karateka è stato in grado di affrontare la competizione con la giusta determinazione e concentrazione.

Il commento della Sindaca Cecilia Francese

“Un campione in erba che si farà certamente strada e che porta in alto la nostra Battipaglia“, ha dichiarato la Sindaca Cecilia Francese dopo la vittoria di Antonio Siotto. Un orgoglio per la città e un esempio per tutti i giovani che desiderano raggiungere grandi obiettivi con impegno e sacrificio.