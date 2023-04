Balneazione assistita, Vibonati programma il servizio per rendere il mare accessibile a tutti

Il comune di Vibonati, guidato dal sindaco Manuel Borrelli, ha deciso di aderire all’Avviso pubblica Educare in Comune – Relazione ed Inclusione e di destinare i fondi ricevuti dal Ministero della Famiglia per l’individuazione di un tratto di litorale per la balneazione assistita.

Il progetto del Comune di Vibonati

Con i 189mila euro concessi, l’Ente comunale intende anche garantire un servizio per le persone con ridotta mobilità. L’obiettivo è rendere le spiagge e il mare accessibile a tutti, oltre a migliorare e implementare i servizi turistici.

Per realizzare il progetto, il comune di Vibonati ha dato mandato al responsabile del settore urbanistica di individuare il tratto di litorale rispettando il Regolamento per l’utilizzo del litorale demaniale marittimo per la balneazione assistita.

L’importanza dell’iniziativa

Si tratta di una scelta importante che dimostra la sensibilità del comune nei confronti dei cittadini con esigenze particolari, ma anche la volontà di valorizzare il proprio territorio e attrarre turisti. Grazie alla balneazione assistita e alla mobilità ridotta garantita, infatti, le spiagge di Vibonati saranno accessibili a tutti, offrendo un servizio di qualità e sostenibile.