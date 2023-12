Assoviaggi: nominata nuova coordinatrice per Cilento e Golfo di Policastro

Continua la crescita della Confesercenti provinciale di Salerno su tutto il territorio provinciale con particolare attenzione alle aree del parco nazionale del Cilento Diano ed Alburni e del golfo di Policastro. Nominata una nuova coordinatrice di Assoviaggi per Cilento e Golfo di Policastro.

Novità in Confesercenti

“Affidiamo con piacere ed entusiasmo – dichiara il numero uno di Confesercenti Raffaele Esposito – alla dott.ssa Gisella Forte, cilentana DOC , giovane laureata e profonda conoscitrice delle mille sfaccettature della nostra terra, titolare dell’ Agenzia Viaggi “Cilento for Travellers” il coordinamento e la crescita del settore Assoviaggi per l’ area del parco e del golfo, una parte della nostra provincia che noi di Confesercenti, e non altri, abbiamo da sempre attenzionato con impegno attivo ed a supporto degli enti locali allo scopo di tutelare le nostre imprese aderenti di tutti i settori commercio, turismo e servizi. La nostra associazione è in linea con i cambiamenti anche digitali delle nostre attività tradizionali siamo per il cambiamento che va governato e non soltanto rivoluzionato nell’ottica del rispetto della nostra identità ma anche con un occhio alle dinamiche del futuro. Proprio per questo abbiamo accolto con piacere la mano tesa della Dott.ssa Forte che accompagneremo in tutti gli aspetti della vita associativa per continuare a crescere insieme e per rappresentare a tutti i livelli il settore del turismo fulcro vitale delle economie delle nostre comunità e per il quale stiamo approntando importanti strategie di crescita in Assoturismo anche in collaborazione con enti e grandi realtà imprenditoriali“.

Le parole della neo coordinatrice

“È davvero un grande onore – dichiara la neo coordinatrice Gisella Forte – poter collaborare alla promozione turistica di un territorio magnifico come il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Quest’angolo di paradiso che ha uno dei mari più belli del Mediterraneo merita di essere conosciuto e apprezzato anche per tutte le altre meraviglie che ha da offrire: miriadi di borghi storici incastonati in contesti naturalistici d’incanto, enogastronomia, prodotti tipici, antichi mestieri. Un patrimonio di saperi, sapori e bellezza che merita un salto verso forme di turismo attente alla cultura e al territorio, che siano autentica scoperta capace di generare una fruizione sostenibile, che è anche il miglior volano economico nell’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici. Per raggiungere questo obiettivo, fondamentale è lavorare alla creazione di un nuovo modello e di nuove proposte di qualità, organizzate in maniera professionale, in grado di intercettare i clusters turistici giusti, ringrazio la struttura Confesercenti ed il Presidente Raffaele Esposito da sempre vicino alle realtà locali di tutta la nostra provincia”.