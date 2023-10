Assessore Casucci esalta Caggiano: “Comune campione di un’azione corretta e virtuosa della gestione di fondi pubblici”

Grande partecipazione e interesse al TTG Travel Experience di Rimini, una delle più grandi manifestazioni internazionali dedicate al turismo, presso lo stand del progetto “Alan Lomax…viaggio nelle terre delle mille voci” dove è stata presentata l’idea di turismo sostenibile e rurale attraverso un progetto sinergico di 6 comuni campani che hanno puntato sulla cultura e sulle tradizioni tramandate nei secoli.

“La partecipazione al TTG di Rimini ha rappresentato una tappa importante nel percorso intrapreso nella promozione turistica del nostro territorio – commenta il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina – Per la prima volta dei piccoli comuni hanno realizzato un proprio stand nell’evento più importante in Italia di promozione turistica”.

Il progetto Alan Lomax

Il turismo sostenibile e rurale è diventato un fenomeno sempre più consolidato e punto focale delle scelte delle vacanze delle persone, attratte dagli scorci incantati di borghi storici e paesaggi naturalistici che lasciano senza fiato. E proprio il progetto “Alan Lomax….viaggio nelle terre delle mille voci” propone itinerari culturali, musicali, naturalisti e enogastronomici tra i 6 Comuni aderenti, quali: Caggiano, Colliano, Romagnano al Monte, Castelnuovo di Conza, Montecalvo Irpino e Cassano Irpino.

Durante i 3 giorni della manifestazione sono stati presentati anche gli eventi in programma ed è stata proposta una degustazione di alcune tipicità enogastronomiche locali. Presente al TTG di Rimini anche lo stand della Regione Campania e l’Assessore regionale Semplificazione Amministrativa e al Turismo, Felice Casucci ha mostrato entusiasmo per la partecipazione del progetto all’evento.

“Apprezzo molto che al TTG di Rimini, un evento in cui si parla di viaggio esperienziale il progetto di un gruppo di comuni, di cui Comune di Caggiano è capofila, in rappresentanza dei finanziamenti POC della Regione Campania, che ha investito 10 milioni di euro su questo argomento – dichiara l’Assessore regionale Casucci – Questa iniziativa rivela un metodo di lavoro in cui si evidenzia che il mercato si apre ad una identità territoriale che non snatura sé stessa ma che trova nel finanziamento pubblico l’opportunità di parlare di quel territorio stesso. Credo che Caggiano sia diventato il campione di un’azione corretta e virtuosa della gestione di fondi pubblici. Grande merito per tutto questo e anche per il valore inedito del progetto”.

Ricordiamo che la partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini rientra nel progetto “Alan Lomax…viaggio nelle terre delle mille voci” co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura, Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale” e la direzione artistica di tutti gli eventi è affidata a Silvano Cerulli. Al fine di incrementare lo sviluppo turistico sostenibile e offrire ai turisti un viaggio tra suoni, sapori, colori e tradizioni, sono coinvolti nel progetto anche dei partners, quali: Coldiretti, Fondazione Morra, G.A.L. “I Sentieri del Buon Vivere”, Consorzio Sociale “Vallo di Diano- Tanagro-Alburni” – Ambito S10.”