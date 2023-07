Sbarco a Salerno. 73 migranti, tutti uomini e un minore non accompagnato, recuperati al largo di Palermo, sono arrivati ieri in città. Un viaggio durato più di 70 ore anche a causa delle dificili condizioni del mare. Proprio per questo i migranti sono giunti a Salerno a bordo della Open Arms anziché a Napoli come inizialmente previsto. Questo è il ventinovesimo sbarco in città.