Arrestato pusher ad Agropoli con 250 grammi di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella, hanno arrestato un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto

L’uomo è stato sorpreso nel pomeriggio di oggi, in via Risorgimento ad Agropoli, a bordo della sua autovettura. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno deciso di perquisirlo e l’auto. All’interno del veicolo è stata rinvenuta una busta contenente oltre 250 grammi di cocaina.

Il pusher ai domiciliari

Il 48enne è stato immediatamente arrestato e condotto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Precedenti penali

L’uomo non è nuovo alle forze dell’ordine. Nel 2016 era stato tratto in arresto, insieme ad un complice, dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania per furti seriali all’interno di farmacie di ospedali e distretti sanitari della zona.