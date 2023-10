ANYX entra nel mercato italiano in occasione del suo primo anniversario, ricevendo consensi a Padova

ANYX, un marchio pionieristico specializzato in sistemi di vaporizzazione a cialde, ha segnato il suo primo anniversario con un notevole impatto al “T2000 IN TOUR” di Padova, in Italia. L’evento ha attirato una moltitudine di partecipanti desiderosi di esplorare i prodotti ANYX, con l’ANYX Pro, in particolare, che ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di molti, infondendo immensa fiducia in ANYX mentre si avventura nel mercato italiano.

I visitatori sono accorsi per sperimentare e elogiare

La fiera di Padova ha visto un’impennata di interesse nei confronti di ANYX, con numerosi visitatori accorsi per informarsi e provare la sua linea di prodotti. I visitatori hanno trascorso molto tempo allo stand ANYX, immergendosi nelle prestazioni eccellenti dei vari prodotti ANYX. In mezzo a una folla sempre più numerosa, ANYX ha spiccato tra i concorrenti, diventando il fulcro dell’evento. Ha offerto ai visitatori l’opportunità di sperimentare in prima persona e di interagire con le innovazioni tecniche e lo status emergente del marchio nel settore.

ANYX, rinomata come esperta nei sistemi di svapo a cialde, ha ricevuto numerosi riconoscimenti al momento del lancio del suo prodotto di punta, ANYX PRO. Questo sistema a cialde a doppia modalità di alimentazione ha attirato i vapers italiani a provare le sue eccezionali caratteristiche alla mostra. Dotato di un chip MCU, offre un’esperienza d’impatto istantanea a due diverse potenze, soddisfacendo una serie di preferenze degli utenti. Inoltre, ANYX Pro utilizza la tecnologia SENSIT Coil, che offre un’esperienza di svapo corposa, prevenendo al contempo perdite e variazioni nella composizione dell’e-liquid.

Design in Italia, quali scintille attendono il mercato dell’Europa meridionale?

Il primo anniversario di ANYX coincide in modo intrigante con il profondo legame del marchio con l’Italia, dove il sistema visivo del marchio è stato realizzato dal design italiano. Questo legame aggiunge profondità alla presenza di ANYX alla mostra italiana, fungendo da rappresentazione simbolica del profondo legame del marchio con l’Italia.

Il mercato italiano occupa una posizione di rilievo nel settore delle sigarette elettroniche e ANYX è fiduciosa di entrare nel mercato italiano. Il feedback positivo dei partecipanti all’evento riflette l’impegno di ANYX per la qualità e l’innovazione, nonché la sua determinazione a lasciare un segno significativo nel mercato italiano.

“Siamo fiduciosi nelle ampie prospettive di ingresso nel mercato italiano e abbiamo grandi aspettative. Puntiamo a conquistare l’affetto degli appassionati di sigarette elettroniche locali con prodotti e servizi competitivi e speriamo di ottenere risultati soddisfacenti sul mercato italiano.” – Gery, responsabile del mercato italiano per ANYX.

