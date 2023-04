Angelo Palmieri all’unanimità presidente Fidal | AUDIO

L’Agropolese Angelo Palmieri è stato eletto ad un’unanimità nuovo presidente della Fidal, andrà a prendere il posto del presidente uscente Gabriele De Feo. Al numero uno dell’Atletica Agropoli è andato il consenso di tutti i partecipanti al voto, a dimostrazione che quando si individuano le persone giuste la convergenza diventa un esercizio di armonia.

Il messaggio di Angelo Palmieri

Palmieri, dimessosi da consigliere regionale, ha raccolto con l’entusiasmo che lo caratterizza la nuova sfida e le società della provincia di Salerno hanno deciso di puntare su di lui.

Il neo Presidente ha diffuso via social il suo primo pensiero da guida della Fidal Salerno. “Famiglia, Lavoro, Atletica: I miei capisaldi! L’atletica entra di diritto nella vita di chi la pratica – ha scritto Palmieri – ma mai avrei immaginato di poter essere il presidente della Provincia di Salerno. Ricevere poi l’incarico con il consenso di tutti é stato emozionante. A lavoro come sempre, quindi, per portare avanti l’ottimo lavoro iniziato da Gabriele De Feo con la squadra che mi affiancherà in quest’avventura avvincente che ci dovrà portare a primeggiare in ogni campo. Grazie SALERNO!”

Comincia così un nuovo percorso per la FIDAL di Salerno, con al comando l’Agropolese Angelo Palmieri pronto a onorare il ruolo a lui attribuitogli.