Almanacco del 23 Novembre 2023: santi, proverbi, curiosità

Santi del giorno: San Clemente I Romano (Papa e Martire)

San Colombano (Abate)

San Trudone (Sacerdote)

Santo Spes di Spoleto (Vescovo)

Sant’Anfilochio di Iconio (Vescovo)

Santa Lucrezia di Merida (Martire)

San Clemente I Romano è il protettore di bambini, cappellai, barcaioli, battellieri, gondolieri, lapicidi, marinai, marmisti e scalpellini.

Etimologia: Clemente, “Clementis” o “Clemens” era il “cognomen” di una “gens” latina, significante “mite, benevolo”. Come personale, ebbe molta fortuna anche in ambienti cristiani: basti pensare ai ben diciassette papi che si fregiarono di questo appellativo.

Proverbio del giorno:

Per San Clemente il verno mette un dente.

Accadde Oggi:

1980 – L’Irpinia sconvolta dal sisma (40 anni fa): Sono da poco passate le 19,30 quando una scossa di magnitudo 6.9 sconvolge l’area dell’Appennino Meridionale tra la Campania e la Basilicata. Novanta interminabili secondi che radono al suolo interi paesi dell’Irpinia, portando morte e distruzione per un’area di 17mila chilometri quadrati, compresa tra le province di Avellino, Potenza e Salerno.

1992 – IBM presenta il primo smartphone della storia (28 anni fa): Inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Accanto ad opzioni come la calcolatrice, il “blocco note” e alcuni giochi. Il tutto gestibile con un pennino direttamente sullo schermo touchscreen.

1889 – Il primo jukebox debutta a San Francisco (131 anni fa): Un nichelino nell’apposita fessura e tubo all’orecchio per ascoltare la musica. Il nickel in the slot phonograph, il capostipite dei moderni jukebox, entrò per la prima volta in funzione al Palais Royale Saloon di San Francisco, una sera di novembre del 1889.

Sei nato oggi? Hai un buon carattere, tollerante e generoso, e sei sempre in grado di comprendere quello di cui gli altri hanno bisogno. Accanto a queste doti, una spiccata capacità organizzativa fa di te un eccellente operatore sociale o un insegnante indimenticabile. La vita affettiva è felice e vivacizzata da molti bambini.

Celebrità nate in questo giorno:

1941 – Franco Nero (81 anni fa): Un’istituzione del cinema italiano, con mezzo secolo di carriera alle spalle è tra gli attori più stimati della vecchia generazione. Dal western al genere “giallo politico”, i suoi film raccontano un pezzo di storia della “settima arte”.

1954 – Bruce Hornsby (69anni fa): Popolare pianista, cantante e paroliere, è nato a Williamsburg, in Virginia. Unisce diversi stili e, spesso, nei suoi show dal vivo, dà vita a performance originali e creative.

1992 – Miley Cyrus (31 anni fa): Giovane star del pop ed idolo di milioni di teenager che la identificano con Hannah Montana, protagonista dell’omonima serie prodotta dalla Disney, che l’ha lanciata nel 2006. Nata a Nashville.

Scomparsi oggi:

2006 – Philippe Noiret : Nato a Lilla, nel nord della Francia, in patria è ancora oggi ricordato come uno dei più amati attori del secolo scorso. Altrettanto in Italia dove ha recitato in numerosi film rimasti indelebili.