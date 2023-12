All’I.C. Visconti di Ogliastro Cilento laboratori di pizza per l’inclusività sociale

Si è svolta ieri, 12 dicembre, a Cicerale, l’ultima tappa dei laboratori scolastici finanziati dal PNRR . Un ciclo di incontri che hanno coinvolto gli studenti dell‘Istituto Comprensivo Visconti di Ogliastro Cilento. Il progetto, nato in risposta alle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, si inserisce perfettamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come risorsa fondamentale per la realizzazione di percorsi laboratoriali didattici mirati.

Il percorso proposto è caratterizzato da una combinazione teorico/pratica, offrendo agli studenti l’opportunità di immergersi nella storia e nelle tecniche della pizza napoletana e cilentana. Grazie alla guida esperta del maestro pizzaiolo Francesco Voria, gli studenti hanno potuto applicare direttamente le nozioni apprese, scoprendo tutti i segreti dell’impasto e del condimento.