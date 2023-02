Alle Grotte di Pertosa un biglietto omaggio per ogni coppia di innamorati

Le grotte di Pertosa – Auletta rinnovano una iniziativa dedicata a tutti gli innamorati. Il 14 febbraio 2023 riaprono al pubblico e per l’occasione, in concomitanza con il giorno di San Valentino, per ogni coppia varrà la formula “Paghi uno, entri in due”. In pratica, nel giorno dedicato agli innamorati e per tutta la “Settimana dell’Amore” fino a domenica 19 febbraio, ogni coppia che prenoterà, pagherà un solo biglietto anziché due.

Le novità

Ma questa non è l’unica novità. Per tutto il 2023 ci sarà Biglietto Grotte Plus, un biglietto unico, valido per 48 ore, che consentirà di fruire della visita guidata alle Grotte di Pertosa-Auletta e della visita libera al Museo del Suolo e al Museo Speleo Archeologico. Chi acquista, avrà perciò la possibilità di visitare il sistema MIdA in più tempo e non necessariamente in un’unica soluzione.

Il sistema Mida

Che cosa comprende il Sistema MIdA? Intorno al sistema ipogeo delle Grotte di Pertosa-Auletta si è sviluppata negli anni un’offerta turistica varia e innovativa, avviata grazie alle attività di ricerca degli ultimi anni con nuovi strumenti narrativi: i video in 3d che ricostruiscono le Grotte in epoca preistorica, la realtà virtuale della tecnologia Oculus, i nuovi allestimenti sulle rocce, la collezione dei grani del territorio, i nuovi reperti rinvenuti in grotta, tutti digitalizzati e fruibili attraverso totem e touch screen, presenti nel Museo del Suolo e nel Museo Speleo Archeologico.

Un’offerta culturale completa, che va oltre le Grotte con l’obiettivo di far vivere momenti di bellezza e far conoscere le peculiarità del territorio, ma anche di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla salvaguardia del nostro Pianeta. Un 2023 che vedrà anche la ripresa dei viaggi di istruzione, con le tante scuole che hanno già scelto MIdA per i loro momenti di approfondimento oltre le aule.