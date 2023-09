Al via la seconda edizione di Convergenze Academy

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, comunica l’avvio della seconda edizione della Convergenze Academy, realizzata con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’Academy

L’Academy di Convergenze sarà dedicata alla figura dell’Account Manager e vedrà coinvolti 12 giovani promettenti. I ragazzi dovranno risiedere in uno tra i quasi 100 comuni situati in prossimità del Parco del Cilento. Le candidature sono aperte dalla data odierna fino al 1° ottobre 2023. Il teatro delle challenge sarà la sede operativa di Convergenze a Trentinara (Salerno).

L’Account Manager Edition della Convergenze Academy si pone l’obiettivo di formare giovani talenti del settore Sales, attraverso il metodo Challenge Based Learning (CBL). Il percorso di approfondimento è basato sulle sfide, già base formativa della scorsa edizione. Questa metodologia si è rivelata ideale per consentire agli studenti di migliorare le proprie abilità nella risoluzione di sfide e problemi e per trovare soluzioni creative e innovative insieme al proprio team. Ogni sfida sarà seguita da workshop che presenteranno metodologie e tecniche di vendita. I momenti formativi daranno agli allievi gli strumenti necessari per affrontare le challenge.

La mission di Convergenze

Convergenze, con questo progetto, si pone ancora una volta come promotore dello sviluppo innovativo e sostenibile del territorio attraverso l’investimento sui giovani, creando una concreta opportunità di formazione in ambito Sales, per far comprendere al meglio il ruolo strategico degli Account Manager, figure chiave per soddisfare le richieste dei clienti, costruire relazioni solide, soluzioni personalizzate e contribuire al successo della Società.

Le parole di Rosario Pingaro

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Siamo felici e orgogliosi di poter annunciare l’avvio della seconda edizione del Progetto Academy, quest’anno dedicata al mondo Sales con l’Account Manager Edition, progetto fortemente voluto e reale investimento per Convergenze. Ancora una volta saranno coinvolti i giovani del territorio a conferma dell’impegno della Società ad investire su risorse umane e formazione nel Cilento per dare l’opportunità a giovani talentuosi di acquisire le skills necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Siamo convinti che il territorio in cui operiamo abbia delle grosse potenzialità così come i ragazzi e le ragazze che lo abitano. Per questo è per noi importante proseguire con il nostro ambizioso progetto mettendo a disposizione le nostre risorse e la nostra expertise”.